Şamil Tayyar, sermaye piyasası soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Tayyar, adliyeden ayrıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, eski milletvekili Şamil Tayyar 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski milletvekili Şamil Tayyar 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Tayyar, adliyeden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı