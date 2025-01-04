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Samandağ'da 15 Yaş Altı Badminton İl Seçmeleri Yapıldı

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Samandağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 15 yaş altı badminton il seçmelerine 70 sporcu katıldı. Turnuvada başarılı olan sporcular, Ankara'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Samandağ ilçesinde, 15 yaş altı badminton il seçmeleri gerçekleştirildi.

Samandağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 70 sporcu katıldı.

Badminton hakemi Sedat Turunç, turnuvada dereceye giren sporcuların, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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