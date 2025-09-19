Şam Havalimanı'na Modern Hava Trafik Sistemleri Gönderildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesinde kolaylık sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sisteminin 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına yönelik teknik destek kapsamında yapılan son sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını belirterek, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını kaydetti.

'HAVA TRAFİĞİ DAHA EMNİYETLİ HALE GELECEK'

Bakan Uraloğlu, emniyetli uçuş için kritik cihazların Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını ifade ederek, "Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Söz konusu cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek" dedi.

'ASELSAN RADAR SİSTEMLERİ KURUYOR'

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı. Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN'ın inşaat çalışmalarına başladığını belirten Uraloğlu, "ASELSAN tarafından kule, prefabrik bina ve elektronik sistemlerin üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak" bilgisini paylaştı.