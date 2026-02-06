Salıpazarı'nın kültürel zenginlikleri Samsun'da tanıtıldı

Salıpazarı'nın kültürel zenginliklerinin tanıtımı, Samsun'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Sergisi'nde gerçekleştirildi.

Salıpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen sergide Salıpazarı'nın coğrafi işaretli ürünü kestane balının yanı sıra ilçeye özgü geleneksel lezzetler tanıtıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçenin tescilli ürünü kestane balının üretim süreci ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

Karaca, "Kestane balımızda hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır. Tamamen doğal, kestane ormanlarımızdaki çiçeklerden elde edilen bir üründür. Coğrafi işaret alınmış olması, ürünümüzün kalitesinin ve yöremize özgü yapısının tescillenmesi açısından son derece önemlidir. Önümüzdeki süreçte ilçemizin diğer yöresel ürünleri için de coğrafi işaret almak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.