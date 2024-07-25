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Salıpazarı'nda Açık Hava Çocuk Sineması Etkinliği Düzenlendi

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Salıpazarı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava çocuk sineması etkinliği, Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çok sayıda çocuk, keyifli bir gün geçirdi ve patlamış mısır ile içecek ikram edildi. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, çocuklar için düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi.

Salıpazarı Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk ilgi gösterdi.

Keyifli gün geçiren çocuklara patlamış mısır ve içecek de ikram edildi

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, çocuklar için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Pedagoglar tarafından önerilen filmleri izlettiklerini aktaran Karaca, çocukların ve ailelerin etkinlikten mutlu ayrıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Refaettin Karaca Salıpazarı Gençlik Mısır Çocuk Spor Yaşam Güncel Haberler

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