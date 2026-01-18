Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda mevcut başkan Aydoğdu, güven tazeledi

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçimlerini mevcut başkan Barış Aydoğdu kazandı.

Beş listenin yarıştığı seçimlerde, 484 kayıtlı üyeden 454'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 4'ü geçersiz sayıldı.

Beyaz listeyle seçimlere katılan Aydoğdu, 218 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi. Diğer adaylardan İsa Şahin 88, Süleyman Şen 65, Ekrem Turgut 59 ve Halit Çelebi ise 20 oy aldı.

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Aydoğdu, sandığa giderek oy kullanan tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu seçimin kazananı esnafımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.