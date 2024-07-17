Salıpazarı Barajı İnşaatı Devam Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde DSİ tarafından yaptırılan Salıpazarı Barajı inşaatının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 26,12 milyon metreküp su depolayacak Salıpazarı Barajı15 bin 400 dönüm sulama, 25,74 milyon metreküp içme suyu temini ve 10,90 milyon metreküp taşkın kontrolü sağlayacak.

Projede baraj gövdesi sıyırma kazıları, kret ulaşım yolu kazıları, kamulaştırma işlemleri ve rölekasyon-2 yoluna ait sanat yapıları ve rezervuar alanında bulunan 8 aile için yeniden yerleşim çalışmaları tamamlandı.

Salıpazarı Barajı'nın şantiyesinde iş kapsamında kırma ve eleme tesisi, beton santrali, enjeksiyon santrali kurulumları tamamlandı, aktif olarak çalışıyor.

Ulaşım yolları, gövde ve derivasyon kondüvisi kazıları tamamlanana kadar barajda, halihazırda taban iyileştirme kütle betonları imalatları, konsolidasyon enjeksiyonu imalatları ve memba batardosu imalatları devam ediyor.

Taban iyileştirme kütle betonlarında bulunan 540 adet anonun 110 adeti ile derivasyon kondüvisinde bulunan 17 adet ano tamamlanan baraj inşaatında çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.