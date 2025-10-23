Haberler

Salim Özgilik, Performans Sanatında Yeni Hedeflerle Görücüye Çıktı

Salim Özgilik, Performans Sanatında Yeni Hedeflerle Görücüye Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü performans sanatçısı Salim Özgilik, Salt Galata'da düzenlenen söyleşide, sanat anlayışını ve ekonomik zorlukların sanat dünyasındaki etkilerini değerlendirdi. Özgilik, önümüzdeki sergisi için hazırlık yaptığını açıkladı.

Performans sanatının Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve "Moni" mahlasıyla tanınan Salim Özgilik, Salt Galata'da bir söyleşi gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü küratör, yazar ve eğitmen Vasıf Kortun'un üstlendiği söyleşide Özgilik, sanat anlayışına ilişkin, "Hayatın kendisini sanata dahil etme, sanatın kendisini hayata mal etme." ifadesini kullandı.

Özgilik, yaptığı işin her zaman samimi olmasına gayret ettiğini dile getirerek, "Bir proje nasıl hazırlanır, ona nereden finansman bulunur, bize bunlar öğretilmemiş. Dolayısıyla biraz cahil cesaretiyle aklımda ne varsa bildiğim şekilde yapmaya çalıştım." dedi.

Performans sanatına ara verdiği sürece değinen Özgilik, "Bir insan sanatçıysa her zaman sanatçıdır. Resim yapmaya hep devam ettim. Fakat evler, atölyeler küçük. Bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey de yaptığı işleri bitirmek ve taşımaktır." diye konuştu.

Salim Özgilik, ekonomik zorlukların sanatın önüne geçtiğine işaret ederek, üretim süreçlerine tekrar başladığını ve 4 Aralık'ta açmayı planladığı bir sergi hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, ayrıca Salt'ın yeni yayını "Moni" üzerine konuşuldu.

Yayın, 1985'te üretime başlayan performans sanatçısı Özgilik'in pratiğine odaklanıyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde iki ayrı kitap olarak hazırlanan yayın, sanatçının provokatif, ses getiren ve katılım talep eden işlerinin detaylı bir haritasını çıkarıyor.

Özgilik'le işbirliğinde yürütülen proje, sanatçının "Moni 89" adlı ilk kitabı ile 2020'de Salt Araştırma'da erişime açılan arşivini temel alıyor.

Sezin Romi tarafından yayıma hazırlanan ve Ali Cindoruk tarafından tasarlanan çalışma, Özgilik'in pratiği üzerinden Türkiye'de performans sanatının gelişimine dair ipuçları içeriyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yılan hikayesine dönen kooperatif sorunu, faciayla bitti
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yılan hikayesine dönen kooperatif sorunu, faciayla bitti
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.