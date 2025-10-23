Salim Özgilik, Performans Sanatında Yeni Hedeflerle Görücüye Çıktı

Performans sanatının Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve "Moni" mahlasıyla tanınan Salim Özgilik, Salt Galata'da bir söyleşi gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü küratör, yazar ve eğitmen Vasıf Kortun'un üstlendiği söyleşide Özgilik, sanat anlayışına ilişkin, "Hayatın kendisini sanata dahil etme, sanatın kendisini hayata mal etme." ifadesini kullandı.

Özgilik, yaptığı işin her zaman samimi olmasına gayret ettiğini dile getirerek, "Bir proje nasıl hazırlanır, ona nereden finansman bulunur, bize bunlar öğretilmemiş. Dolayısıyla biraz cahil cesaretiyle aklımda ne varsa bildiğim şekilde yapmaya çalıştım." dedi.

Performans sanatına ara verdiği sürece değinen Özgilik, "Bir insan sanatçıysa her zaman sanatçıdır. Resim yapmaya hep devam ettim. Fakat evler, atölyeler küçük. Bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey de yaptığı işleri bitirmek ve taşımaktır." diye konuştu.

Salim Özgilik, ekonomik zorlukların sanatın önüne geçtiğine işaret ederek, üretim süreçlerine tekrar başladığını ve 4 Aralık'ta açmayı planladığı bir sergi hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, ayrıca Salt'ın yeni yayını "Moni" üzerine konuşuldu.

Yayın, 1985'te üretime başlayan performans sanatçısı Özgilik'in pratiğine odaklanıyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde iki ayrı kitap olarak hazırlanan yayın, sanatçının provokatif, ses getiren ve katılım talep eden işlerinin detaylı bir haritasını çıkarıyor.

Özgilik'le işbirliğinde yürütülen proje, sanatçının "Moni 89" adlı ilk kitabı ile 2020'de Salt Araştırma'da erişime açılan arşivini temel alıyor.

Sezin Romi tarafından yayıma hazırlanan ve Ali Cindoruk tarafından tasarlanan çalışma, Özgilik'in pratiği üzerinden Türkiye'de performans sanatının gelişimine dair ipuçları içeriyor.