Salihli'de Zeytin Sineğine Karşı İlaçlama Uyarısı

Salihli'de Zeytin Sineğine Karşı İlaçlama Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineğine karşı 5 Ağustos'a kadar ruhsatlı ilaç kullanımı gerektiğini bildirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları gerçekleştirerek zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerindeki üreticileri zeytin sineğine karşı bilgilendirdi.

Bu kapsamda 5 Ağustos'a kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.