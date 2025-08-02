Salihli'de Zeytin Sineğine Karşı İlaçlama Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları gerçekleştirerek zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerindeki üreticileri zeytin sineğine karşı bilgilendirdi.

Bu kapsamda 5 Ağustos'a kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapılması gerektiği ifade edildi.