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Salihli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Salihli'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve diğer ürünler ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

Ekipler, şüpheliler S.E. (56) ve M.Ş'nin (47) ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 600 dal doldurulmuş makaron, 206 paket gümrük kaçağı sigara, 92 cinsel içerikli ürün, 62 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 9 bin 316 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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