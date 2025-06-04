Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen ve bilinirliği her geçen gün artan Salda Gölü, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşilova ilçesinde bulunan göz kamaştıran güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla kendine hayran bırakıyor.

Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı dolayısıyla Salda Gölü'nde hazırlıklar tamamlandı. Hem yerli hem yabancı turistler gölü ziyaret etmeye başladı.

-"Bu yıl Salda Gölü'nde 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, gazetecilere, geçen yıl Salda Gölü'nü 300 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Salda Gölü'nde turizmin yanı sıra spor etkinliklerinin de düzenlendiğini belirten Turan, "Dünyanın nazar boncuğu Salda Gölümüzde turizm sezonu başladı. Bu yıl 300 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Turizmin yanında bilim yönüyle de ağır basan Salda Gölü'nde Bilim Merkezi bu sene açıldı ve çalışmalarına başladı. Bilim Merkezimiz hem Salda Gölü'yle ilgili çalışmalar yapacak hem de gelen öğrencilere bilgi, eğitim verecek." dedi.

Turan, Kurban Bayramı'nın gelmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayarak, Göl içinde jandarma ve AFAD'a ait cankurtaran botlarının bulunduğunu kaydetti.

Cankurtaranların yanı sıra Salda Gölü'nde atlı jandarmalar ve UTV'lerin de hizmet verdiğini anlatan Turan, bütün önlemleri aldıklarına dikkati çekti.

Yerli ve yabancı turistleri Salda Gölü'ne davet eden Turan, "Geçen yıl lansmanını yaptığımız balon uçuşu bu sene de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde uçmaya başlıyor ve Salda Gölü'nün etrafında ziyaretçilerine gölü gökyüzünden keşfetme olanağı sunuyor. Hem bayram hem de sezonun açılmasıyla bütün ziyaretçilerimizi bu eşsiz doğal güzelliğe bekliyoruz." diye konuştu.

Salda Gölü'ne Sakarya'dan gelen Murat Aşan da bölgenin yakından görülmesi gerektiğini ifade etti.

Antalya'dan gelen ziyaretçi Elif Gevrekçi ise hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını ve bölgeye hayran kaldığını dile getirdi.