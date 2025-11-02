Sakarya Voleybol, İlbank'ı 3-0 Mağlup Ederek Serisini Sürdürüyor

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi 6. haftasında Sakarya Voleybol, sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmada 25-15, 25-23 ve 25-11'lik sayıyla 3 sette de önde bitiren "Sakarya'nın Sultanları", 6. haftada 6'ncı maçını kazanarak seriyi bozmadı.

Sakarya Voleybol Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, takımın Sakarya'nın onuru olduğunu belirtti.

Bektaş, zirveye inandıklarını ve Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başantrenör İdris Demir, hala yolun başında olduklarına değinerek, takımın her geçen hafta mental ve fiziksel olarak geliştiğini kaydetti.

Sakarya Voleybol, ligin 7. haftasında deplasmanda 8 Kasım saat 13.00'te Ankara'da Karayolları ekibine konuk olacak.