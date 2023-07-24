Üye Girişi
Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını

Güncel Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Taraklı- Geyve kara yolu kenarında bulanan ilçe mezarlığına yakın mevkide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük çamlık alan yandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Taraklı- Geyve kara yolu kenarında bulanan ilçe mezarlığına yakın mevkide çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük çamlık alan yandı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

Taraklı Sakarya Geyve Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title