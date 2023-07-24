Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Taraklı- Geyve kara yolu kenarında bulanan ilçe mezarlığına yakın mevkide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık bir dönümlük çamlık alan yandı.