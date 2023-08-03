Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Umurbey Mahallesi mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 2 dönüm zeytin bahçesi zarar görürken, arı kovanlarındaki arılar telef oldu.