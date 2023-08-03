Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Umurbey Mahallesi mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 2 dönüm zeytin bahçesi zarar görürken, arı kovanlarındaki arılar telef oldu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Umurbey Mahallesi mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangının sıçradığı 2 dönüm zeytin bahçesi zarar görürken, arı kovanlarındaki arılar telef oldu.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel