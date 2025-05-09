Sakarya'da YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da gerçekleştirilen YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında Karasu Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele etti.

Büyük kadınlar ile erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'nın yanı sıra daire amirleri, antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Törenin ardından ilçe protokolü ok attı ve ata bindi.