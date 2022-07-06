Sakarya'da seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü. D-650 kara yolu Sakarya istikametinde giden Barbaros Sargın idaresindeki hazır beton yüklü tanker, İznik-Pamukova sapağında birden alev aldı. Sargın, alev alan tankeri emniyet şeridine park edip aşağı indi. Alevler yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde çıkan ve otlara da sıçrayan yangını söndürdü. Barboros Sargın, gazetecilere, Sakarya istikametine seyrederken, motor kayışının koptuktan sonra bir anda alev aldığını belirterek, alevlerden son anda kurtulduğunu söyledi. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel Pamukova Sakarya Güncel Haberler

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