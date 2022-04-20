Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da lisede çıkan kavgada yere düşen öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Yörükler mahallesi, Sakarya, Geyve, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title