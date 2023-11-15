Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 bin 440 adet doldurulmuş kaçak sigara ile 2 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 bin 440 adet doldurulmuş kaçak sigara ile 2 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. - SAKARYA