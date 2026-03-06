Haberler

Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, bandrolsüz makaron ve gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da jandarmanın Geyve ve Karasu ilçelerinde düzenlediği operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Geyve ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 163 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 270 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram paketlenmiş tütün, elektronik sigara sarma makinesi, 10 adet elektronik tütün doldurma makinesi, 6 adet helezon (tütün ayrıştırma) makinesi, elektronik terazi ve hava kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
