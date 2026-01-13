Depo olarak kullanılan ahırda 2 ton kaçak tütün ve 372 bin makaron ele geçirildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ahırda 2 ton 385 kilogram kaçak tütün ile 372 bin 600 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında M.A.D. (31) isimli şüphelinin depo olarak kullandığı ahırda yapılan aramalarda; 2 ton 385 kilogram kaçak tütün, 372 bin 600 boş makaron, 400 dolu makaron ile 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),