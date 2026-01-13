Haberler

Sakarya'da ahırda 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya'da ahırda 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ahırda 2 ton 385 kilogram kaçak tütün ile 373 bin makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ahırda 2 ton 385 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Adapazarı ilçesinde depo olarak kullanıldığı tespit edilen ahıra operasyon düzenledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, 2 ton 385 kilogram açık tütün, 400'ü dolu olmak üzere 373 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ahırı depo olarak kullandığı belirlenen zanlı M.A.D. (31) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli