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Sakarya'da Arıcılara Yeni Nesil Ana Arı Eğitimi

Sakarya'da Arıcılara Yeni Nesil Ana Arı Eğitimi
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Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen eğitimde arıcılar, yeni nesil ana arı üretim teknikleri ile verim artışı ve ekonomik kayıpların önlenmesi konularında bilgilendirildi. Eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılacak.

Sakarya'da arıcılara yeni nesil ana arı üretimi ve tekniklerine yönelik eğitim verildi.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen eğitimler, 10 gün sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının görevlendirdiği ziraat yüksek mühendisi Ümit Karataş tarafından verilen eğitime katılan arı üreticileri, verim artışı, ekonomik kayıpların önlenmesi ve koloni sayısının artması konularında bilgilendirildi.

Eğitimlere katılan 30 kursiyer, 6 Mayıs'ta yapılacak yazılı sınavın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek sertifikalarla damızlık ana arı işletmeleri kurabilecek.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, arazide ve salonda verilen eğitimlere ana arı üretimi hakkında bilgilendirme yapıldığını, sertifika almaya hak kazananların ana arı üretim üniteleri kurabileceğini ve bu ünitelerin ilgili birimlerce kontrol edileceğini söyledi.

Kontrollerin ardından eğitime katılanların ana arı üretimi yapabileceklerini belirten Ör, ana arı üretiminin öneminden bahsetti.

Ziraat yüksek mühendisi Ümit Karataş da eğitimlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Arı üreticisi Hasan Kolbasar ise ana arı üretimi yapmak için eğitimlere katıldıklarını, birçok bilgi edindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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