Sakarya'da Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmek isteyen KOBİ'leri ve bu amaç için ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri sunan teknoloji tedarikçileriyle birleştirme hedefiyle Türkiye'yi dolaşan Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın 13'üncüsü SATSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dijitalleşmenin artık KOBİ'ler için bir tercih değil, ayakta kalmanın ve rekabet etmenin zorunlu şartı olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın Marmara Bölgesi'nin üretim damarlarından biri olarak 34 bin KOBİ'ye ev sahipliği yaptığını kaydeden Altuğ, "Bunların 21 bin 616'sı KOBİ beyanı onaylı. Düşük teknolojiye sahip işletmeler yüzde 19'luk bir payla istihdamın yükünü taşırken, yüksek teknoloji firmaları yüzde 5 gibi küçük ama stratejik bir kesimi temsil ediyor ve otomotiv, makine, savunma, elektronik gibi alanlarda şehrimizin ihracat gücüne yön veriyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, Sakarya'nın 1 teknoloji geliştirme bölgesi, 24 Ar-Ge, 4 tasarım merkezi ve 28 teknolojik ürün belgesiyle Türkiye'de üst sıralarda yer aldığını ancak dijitalleşmede daha fazla sıçramaya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, üyelerinin dijital dönüşüme katkı sunduklarını bildirdi.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da KOBİ'lerin dijitalleşmesinin yalnızca iş süreçlerinde verimlilik sağlamadığını aynı zamanda sürdürülebilirlikten e-ticarete kadar pek çok alanda rekabet güçlerini artırdığını kaydetti.

Konferansta, "Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri" başlıklı sunumun ardından "KOBİ'ler ve Sürdürülebilir Gelecek", "KOBİ'ler için e-ticaret, Ödeme Sistemleri ve İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi", "Bulut Bilişim ve Sürdürülebilir İş Modelleri" ve "Yerel Tecrübe" panelleri ve "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Rotası" özel oturumu düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Ümit Öncel, yerel mesleki kuruluş başkanları, resmi kurumların il müdürleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.