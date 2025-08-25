Sakarya'da 30 Ağustos Kutlamaları İçin Atatürk Bulvarı Trafiğe Kapatılacak

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları provası nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Atatürk Bulvarı Yeni Cami-Adapazarı Kültür Merkezi bölümü ile bulvara çıkan cadde ve sokakların, yarın saat 11.00-12.00 arası trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, prova nedeniyle çift yönlü kapatılacak yol dolayısıyla vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanması gerektiği kaydedildi.

Hendekli kadınlar denizle buluştu

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Haydi Hanımlar Denize" projesi kapsamında bu yaz 44 araçla 2 bin Hendekli kadının denizle buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kadınların yaz dönemi boyunca her hafta Hendek Meydanı'ndan düzenlenen otobüs seferleriyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Kadınlar Plajı'na ücretsiz olarak taşındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Püsküllü, her sene yaptıkları bu etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etno spor Sakarya günleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kültür Sanat Festivali kapsamında, Etno spor Sakarya Günleri Millet Bahçesinde başladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel kültüre ait spor dallarının yer aldığı etkinlikte aileler ve çocuklar, okçuluk, mas güreşi ve çeşitli geleneksel yarışmalarla vakit geçirdi.

Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikler, yarın sona erecek.