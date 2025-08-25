Sakarya'da 30 Ağustos Kutlamaları İçin Atatürk Bulvarı Trafiğe Kapatılacak

Sakarya'da 30 Ağustos Kutlamaları İçin Atatürk Bulvarı Trafiğe Kapatılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları provası nedeniyle 11.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar önerildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları provası nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Atatürk Bulvarı Yeni Cami-Adapazarı Kültür Merkezi bölümü ile bulvara çıkan cadde ve sokakların, yarın saat 11.00-12.00 arası trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, prova nedeniyle çift yönlü kapatılacak yol dolayısıyla vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanması gerektiği kaydedildi.

Hendekli kadınlar denizle buluştu

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Haydi Hanımlar Denize" projesi kapsamında bu yaz 44 araçla 2 bin Hendekli kadının denizle buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kadınların yaz dönemi boyunca her hafta Hendek Meydanı'ndan düzenlenen otobüs seferleriyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Kadınlar Plajı'na ücretsiz olarak taşındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Püsküllü, her sene yaptıkları bu etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etno spor Sakarya günleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kültür Sanat Festivali kapsamında, Etno spor Sakarya Günleri Millet Bahçesinde başladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel kültüre ait spor dallarının yer aldığı etkinlikte aileler ve çocuklar, okçuluk, mas güreşi ve çeşitli geleneksel yarışmalarla vakit geçirdi.

Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikler, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.