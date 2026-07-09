Haberler

Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde taklit spor malzemesi ele geçirildi

Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde taklit spor malzemesi ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 680 bin lira olan 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait 4 bin 466 taklit takım forması ile 3 milyon 330 bin lira değerinde çeşitli markalarda sahte 954 spor ayakkabı ele geçirildi.

Operasyona ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi