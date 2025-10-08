Haberler

Sakarya'da 1,5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Güncelleme:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, iki kamyonette 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan ilçesinde S.İ. (29) ve M.H.U'nun ( 23) kullandığı kamyonetler durdurularak yapılan aramalarda, 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
