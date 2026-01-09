Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, SATSO heyetiyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyetiyle bir araya geldi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, AKOM'da gerçekleştirilen programa, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon ve komite başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu katıldı.

Alemdar, Ballıkaya ve Çamdağı barajları ve raylı sistem projeleri, kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti, Yazlık Katlı Kavşağı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehir Müzesi, AKM ve AFA Kongre Merkezi'nde gelinen son durumu anlattı.

Alemdar, Sakarya'yı kucaklayan anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Sakarya'yı geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını belirten Alemdar, "Bu şehre katkısı olan herkese kapımızın açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Şehrimizin kalkınması ve sosyalleşmesi adına irade ortaya koyduk. Çalışmalarımızda sadece günü kurtarmak adına değil, orta ve uzun vadeli çalışmalarla şehrimizi geleceğe taşıyacak adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Alemdar, kentin en önemli gündemlerinden birisinin Sapanca Gölü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Su hayattır ve olmazsa olmazımızdır. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Aynı zamanda Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini bozmadan çevresini tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Şunu net bir şekilde ifade ediyorum ki Sapanca Gölü'müzün korunması ve kollanması konusunda kararlıyız ve gereğini yapacağız."

Altuğ da Alemdar'ın bu davetini değerli bulduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada en önemlisi, her fırsatta bizi çağırarak istişare kültürüyle hareket etmesi. Sakarya üreten şehir. Sanayide, tarımda, hayatın her alanında önemli şehir. Sapanca Gölü ile ilgili yürütülen çalışma çok önemli. Bizler de Sapanca Gölü konusunda başkanımızın arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.