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Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylarla ilgili düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek etkinliği değerlendiren Adıyaman, güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adıyaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları" fotoğrafına oy kullanan Adıyaman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas imzalı "Kanıksamış" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı fotoğrafını seçen Adıyaman, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafına oyladı.

"Spor" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" adlı karesinden kullanan Adıyaman, Sakarya'da görev yaptığı için Toprak Razgatlıoğlu'na öncelik tanıdığını belirtti.

Adıyaman, "Düşündüren, eğlendiren ve sorgulatan güzel bir çalışma olmuş. Ciddi emek sarf edildiği belli oluyor. Oylamayı gerçekleştiren Anadolu Ajansı emekçilerine teşekkür ediyorum. Fotoğraflara bakarken güldük, üzüldük, düşündük. Can yakıcı konuları da farklı ve etkili şekilde fotoğrafların diline yansıdığını gördük. Bu anlamda bize bazı konuları hatırlattığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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