Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, 2026 hedeflerini açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025'de hayata geçirilen yatırımları değerlendirerek 2026 hedeflerini açıkladı.

Alemdar, yaptığı açıklamada, 2025'in hazırlık, üretim ve inşa yılı olduğunu belirterek, 2026'nın açılışların, yeni projelerin ve Sakarya'nın yükselişinin yılı olacacağını kaydetti.

Bu yıl kentin geleceğine yön verecek çok önemli adımlar attıklarını, Bilim Merkezi'nin inşasına başladıklarını, Şehir Kütüphanesi için ilk kazmayı vurduklarını, AKM'yi restore ederek yeni yılda yeniden vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Alemdar, Uzunçarşı'da 3. etap restorasyon çalışmalarının ilerlediğini, Belediye Hizmet Binası ile AFA Kültür ve Kongre Merkezi'nin de yeni yılda ihalesini yaparak kente kalıcı eserler kazandıracaklarını anlattı.

Alemdar, şehir genelinde spor yatırımlarını hayata geçirdiklerini, 17 futbol, basketbol ve voleybol sahasının tamamlanma aşamasında olduğunu, Adapazarı, Erenler ve Kaynarca'da kapalı spor salonlarının inşasına başladıklarını, Sapanca'da da yeni yılın ilk ayında ihalesini yaparak işleme başlayacaklarını bildirdi.

Arifiye'de Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu çalışmalarını başlattıklarını, Karasu'da Yeni Mahalle Kıyı Parkı'nı açtıklarını, Ferizli Atatürk Parkı ile Kaynarca Aziz Duran Parkı'nı yenilediklerini, Söğütlü'ye Ritim Park kazandırdıklarını, Adapazarı'nda da Sürdürülebilir Park projesinde sona geldiklerini anlatan Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ulaşım filosu, ADARAY, asfalt yatırımlarıyla hamdolsun Türkiye'de metrobüs kullanan 2'nci şehir olduklarını, metrobüs hattımızı da kısa süre içerisinde Korucuk'a kadar uzattık. Şehir Hastanesi'nin devreye girmesiyle bu hat şehrimiz ulaşımının omurgalarından biri olacak. Ayrıca şehir merkezi ulaşımlarında önemli yere sahip Alparslan Türkeş Caddesi'ni de kesintisiz bir hale taşıyoruz. Raylı sistem için tüm fizibilite çalışmalarını tamamladık ve inşallah yapımına geçiyoruz. Yazlık Kavşağı'ndaki çalışmaları önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Şehir Hastanesi bağlantı yolu için de işlemler kısa süre içerisinde başlayacak."

Alemdar, eski altyapıya sahip ilçelerin içmesuyu hatlarını yenilediklerini, kayıp-kaçak oranlarını düşürdüklerini, Sapanca Gölü için eylem planını kararlılıkla uyguladıklarını, Sapanca Park projesiyle gölü hem koruyup hem vatandaşların kullanımına açtıklarını belirterek, "Yeşil, sosyal ve dirençli şehir vizyonumuz doğrultusunda kentsel dönüşümde önemli mesafe aldık. Tığcılar Mahallesi için hak sahipleriyle görüşmeler sürüyor. İnşallah 2026, dönüşümde somut adımların atıldığı yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'nın tüm paydaşlarıyla daha güçlü geleceğe yürüdüğünü aktaran Alemdar, "2025'te başardıklarımız istişareye dayalı, ortak aklı esas alan ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın sonucudur. 2026 ise inşasına başladığımız projelerin açılış yılı, yeni projelerin ve yeni hizmetlerin yılı olacak. Sakarya'mız için yükseliş yılı olacak." ifadesunu kullandı.