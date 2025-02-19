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Saimbeyli İlçesinde İvmelendirme Çalıştayı Düzenlendi

Saimbeyli İlçesinde İvmelendirme Çalıştayı Düzenlendi
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Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda, ilçenin ekonomik kalkınması için yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından organize edilen çalıştay, Saimbeyli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Çalıştayda, ilçenin ekonomik açıdan geliştirilmesi için yapılabilecek konular ele alındı.

Programa, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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