SAIC-GM-Wuling, araç ihracatını yüzde 48 artırdı

NANNİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors'un ortak girişimi olan SAIC-GM-Wuling (SGMW), ilk çeyrekte araç ihracatını geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 48 artırarak 49.330 adede çıkardı.

Merkezi Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou şehrinde bulunan şirket yalnızca Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla toplam 17.155 adet araç ihraç etti.

SGMW bu yılın ilk çeyreğinde 105.081'i yeni enerjili araçlar olmak üzere toplam 335.845 adet araç satarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük bir büyüme kaydetti.

Şirket sadece Mart ayında 129.014 araç satarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17'lik bir artış kaydettiğini açıkladı.