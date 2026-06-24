Yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere 6 ilde eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin sahte reçeteler kullanarak ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin ettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların stoklandığı tespit edildi. Şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettikleri, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri saptandı. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı