İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu; 24 gözaltı

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, sahte fatura düzenledikleri tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Ekonomik zorluk çeken kişilere paravan şirketler aracılığıyla sahte fatura dağıtıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi. Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehtap Güneş:

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi iyi çalışmış gerçekten. Bu tür hilelere karşı ciddiye alınması gerekiyor çünkü doğru işletmeler zarar göriyor. Bravo ekibe.

Haber YorumlarıBarış Güneş:

Yahu bu tür operasyonlar hep böyle basit gözaltıyla mı bitiyor! Arkanın kim olduğu ortaya çıksın diye merak ediyorum! Üst düzey birilerinin de adı karışmış herhalde!

Haber YorumlarıSelçuk Can:

Güzel operasyon. Böyle dolandırıcılar yakalanması lazım. Ayrıca haber okurken fark ettim, Küçükçekmece'de yağmur yağıyor diye duymustum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

