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Sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık operasyonuna 11 gözaltı

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Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, internetten gerçek araç ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla 69 kişiyi dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internetteki gerçek araç ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla 69 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili yaklaşık 3 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, internet sitelerinde yer alan gerçek araç satış ilanlarını ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak, piyasa değerinin altında fiyatlarla sahte ilanlar açıldığını belirledi. Ucuz araç alma ümidiyle tuzak ilanlara yönelen ülke genelindeki 69 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için Afyonkarahisar merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber- Kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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