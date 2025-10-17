Haberler

Şahinbey Belediyesinden evlenecek çiftlere düğün salonu desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında çiftlerin anlaşmalı düğün salonlarını 10 bin liraya kiralayabilmesini sağlayacak.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında çiftlerin anlaşmalı düğün salonlarını 10 bin liraya kiralayabilmesini sağlayacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle yeni evlenecek çiftlere konut, çamaşır makinesi, çeyiz seti ve nakdi destek sağladıklarını ifade etti.

Tahmazoğlu, şimdi de çiftlerin anlaşmalı düğün salonlarını hafta içi 10 bin liraya kiralayabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak bu yılın Aile Yılı olması dolayısıyla 40 bin lira geri ödemesiz nakdi destek veriyoruz. Ayrıca ikinci çocuktan itibaren bir yıl boyunca çocuk bezi, üç yıl boyunca ise aylık 1000 lira, üçüncü çocuk olursa her ay 5000 lira destek sağlıyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimiz düğün salonlarının çok pahalı olduğunu dile getirdiler. Biz de belediyemizin daha önce kiraya verdiği düğün salonlarıyla yeni bir anlaşma yaptık. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düğün yaptığınız takdirde, saz ekibi de dahil olmak üzere 10 bin lira ödeyeceksiniz. Amacımız evliliği teşvik etmek ve hayatı kolaylaştırmak."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.