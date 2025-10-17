Şahinbey Belediyesinden evlenecek çiftlere düğün salonu desteği

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında çiftlerin anlaşmalı düğün salonlarını 10 bin liraya kiralayabilmesini sağlayacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle yeni evlenecek çiftlere konut, çamaşır makinesi, çeyiz seti ve nakdi destek sağladıklarını ifade etti.

Tahmazoğlu, şimdi de çiftlerin anlaşmalı düğün salonlarını hafta içi 10 bin liraya kiralayabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak bu yılın Aile Yılı olması dolayısıyla 40 bin lira geri ödemesiz nakdi destek veriyoruz. Ayrıca ikinci çocuktan itibaren bir yıl boyunca çocuk bezi, üç yıl boyunca ise aylık 1000 lira, üçüncü çocuk olursa her ay 5000 lira destek sağlıyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimiz düğün salonlarının çok pahalı olduğunu dile getirdiler. Biz de belediyemizin daha önce kiraya verdiği düğün salonlarıyla yeni bir anlaşma yaptık. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düğün yaptığınız takdirde, saz ekibi de dahil olmak üzere 10 bin lira ödeyeceksiniz. Amacımız evliliği teşvik etmek ve hayatı kolaylaştırmak."