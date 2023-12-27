Sağlık memuru spor müsabakalarında kitap okuyarak zaman geçiriyor

BURDUR'da sağlık memuru olarak görev yapan Ramazan Aksoy (45), görevli olduğu spor müsabakalarında 12 yılda yaklaşık 200 kitap okuduğunu söyledi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı Başkanlığı'nda sağlık memuru Ramazan Aksoy, kentte düzenlenen spor müsabakalarında görev yapıyor. Müsabaka sırasında sakatlık problemi yaşayan sporculara müdahale eden Ramazan Aksoy, maç sırasında kalan zamanı ise kitap okuyarak değerlendiriyor.

Kitap okuma alışkanlığının ilkokul yıllarında başladığını ifade eden Aksoy, Görev aldığım müsabakalarda mutlaka yanımda kitabımı bulundurur ve okumaya çalışırım. Müsabakasına göre değişiyor ama 3-4 günlük turnuvalarda mutlaka bir kitap bitirdiğim oluyor. Kitap okumayı seviyorum dedi.

Sporcuların da kitap okuma alışkanlığı kazanmasını arzu ettiğini belirten Aksoy, Kitaplar en iyi dostlarımız. İstediğiniz bilgiyi size en yalın haliyle veriyor. Kitap okumak güzel, harika diye konuştu. Turnuvalarda yaklaşık 12 yıldır görev aldığını kaydeden Aksoy, Şu ana kadar yaklaşık 200 kitap okumuşumdur. Evimde de bu alışkanlığım devam ediyor. Akşamları mutlaka 1 saat çocuklarımla kitap okurum. Herkes kendince sevdiği bir kitabı okuyor. Arkadaşlarıma hediye olarak kitap götürüyorum. Arkadaşlarıma da kitap okuma alışkanlığı kazandırmışımdır. Ağırlıklı felsefe ve tarih kitaplarını okurum ama bulduğum bütün kitapları okurum diye konuştu.