Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Cezası Hakem Şiddeti Gibi Olmalı

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, "Futbolda yaşanan ve hepimizi derinden üzen hakeme şiddet olayında, tüm Türkiye ayağa kalktı. Hakemlerin maçlara çıkmama kararını bizler de destekledik. Yaşanan şiddet olayının hemen ardından, şiddeti uygulayan kulüp başkanına verilen ceza, yerinde ve caydırıcı nitelikte oldu. Bizler, söz konusu futbol olduğu için değil şiddet, şiddet olduğu için sağlık çalışanlarının çalışma güvenliğini ve can güvenliğini tehdit ettiği için aynı hızda cezalandırılmasını istiyoruz. Hakem şiddeti karşısında verilen ceza sağlıkta da uygulanmalı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar sağlık hizmetinden süreli olarak men edilmeli" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlıkta ve sporda şiddetle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Kandemir, şunları kaydetti:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ VE CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİĞİ İÇİN AYNI HIZDA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

"Futbolda yaşanan ve hepimizi derinden üzen hakeme şiddet olayında, tüm Türkiye ayağa kalktı. Hakemlerin maçlara çıkmama kararını bizler de destekledik. Yaşanan şiddet olayının hemen ardından, şiddeti uygulayan kulüp başkanına verilen ceza, yerinde ve caydırıcı nitelikte oldu. 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti ve para cezası. Bu olay, yanlışa yanlış denilebileceğini, yaptırım gücü yüksek cezalarla yeni şiddet olaylarının önüne geçilebileceğini gösterdi. Bizler, söz konusu futbol olduğu için değil, şiddet, şiddet olduğu için sağlık çalışanlarının çalışma güvenliğini ve can güvenliğini tehdit ettiği için aynı hızda cezalandırılmasını istiyoruz. Hakem şiddeti karşısında verilen ceza sağlıkta da uygulanmalı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar sağlık hizmetinden süreli olarak men edilmeli".

"ŞİDDET UYGULAYAN HER BİR BİREYİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN SÜRELİ MEN EDİLMESİ GEREKİYOR"

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan her bir bireyin sağlık hizmetlerinden süreli men edilmesi gerekiyor. Halkımızın sağlığını koruyabilmek için önce kendi can güvenliğimizin sağlandığına emin olmamız gerekiyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan etkin bir yasanın çıkarılması için gerekli kurumları harekete geçirmesi çağrısında bulunarak, ömrünü hastalarına adayan hekimlerimize ve sağlık profesyonellerine hak ettikleri değeri vereceklerine ve gereğini yapacaklarına inanıyoruz" dedi.