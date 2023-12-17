Üye Girişi
Haberler

Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Cezası Hakem Şiddeti Gibi Olmalı

Güncelleme:
Abone Ol

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, futbolda yaşanan hakeme şiddet olayının ardından verilen cezanın sağlık çalışanlarına da uygulanması gerektiğini belirtti. Kandemir, şiddet uygulayanların sağlık hizmetinden süreli olarak men edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, "Futbolda yaşanan ve hepimizi derinden üzen hakeme şiddet olayında, tüm Türkiye ayağa kalktı. Hakemlerin maçlara çıkmama kararını bizler de destekledik. Yaşanan şiddet olayının hemen ardından, şiddeti uygulayan kulüp başkanına verilen ceza, yerinde ve caydırıcı nitelikte oldu. Bizler, söz konusu futbol olduğu için değil şiddet, şiddet olduğu için sağlık çalışanlarının çalışma güvenliğini ve can güvenliğini tehdit ettiği için aynı hızda cezalandırılmasını istiyoruz. Hakem şiddeti karşısında verilen ceza sağlıkta da uygulanmalı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar sağlık hizmetinden süreli olarak men edilmeli" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlıkta ve sporda şiddetle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Kandemir, şunları kaydetti:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ VE CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİĞİ İÇİN AYNI HIZDA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

"Futbolda yaşanan ve hepimizi derinden üzen hakeme şiddet olayında, tüm Türkiye ayağa kalktı. Hakemlerin maçlara çıkmama kararını bizler de destekledik. Yaşanan şiddet olayının hemen ardından, şiddeti uygulayan kulüp başkanına verilen ceza, yerinde ve caydırıcı nitelikte oldu. 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti ve para cezası. Bu olay, yanlışa yanlış denilebileceğini, yaptırım gücü yüksek cezalarla yeni şiddet olaylarının önüne geçilebileceğini gösterdi. Bizler, söz konusu futbol olduğu için değil, şiddet, şiddet olduğu için sağlık çalışanlarının çalışma güvenliğini ve can güvenliğini tehdit ettiği için aynı hızda cezalandırılmasını istiyoruz. Hakem şiddeti karşısında verilen ceza sağlıkta da uygulanmalı, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar sağlık hizmetinden süreli olarak men edilmeli".

"ŞİDDET UYGULAYAN HER BİR BİREYİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN SÜRELİ MEN EDİLMESİ GEREKİYOR"

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan her bir bireyin sağlık hizmetlerinden süreli men edilmesi gerekiyor. Halkımızın sağlığını koruyabilmek için önce kendi can güvenliğimizin sağlandığına emin olmamız gerekiyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan etkin bir yasanın çıkarılması için gerekli kurumları harekete geçirmesi çağrısında bulunarak, ömrünü hastalarına adayan hekimlerimize ve sağlık profesyonellerine hak ettikleri değeri vereceklerine ve gereğini yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ahmet Kandemir Türkiye Futbol Haberler

Bakmadan Geçme

ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title