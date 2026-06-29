Haberler

Sağlık Bakanlığı'na 459 Ambulans Satın Alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Malzeme Ofisi, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı için 389'u 4x2, 70'i 4x4 olmak üzere toplam 459 acil yardım ambulansı satın alacak. Teklifler 28 Temmuz'a kadar verilebilecek.

(ANKARA) - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla 389'u 4x2, 70'i 4x4 olmak üzere toplam 459 acil yardım ambulansı satın alacak. Açık teklif usulüyle iç piyasadan yapılacak alımlar için teklifler, 28 Temmuz'a kadar verilebilecek.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı için 459 acil yardım ambulansı alım ilanı yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 389 adet 4x2 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı ile 70 adet 4x4 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı, açık teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak.

Teklifler 28 Temmuz 2026 günü saat 12.00'ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No'lu Satınalma Daire Başkanlığı'na verilebilecek. Tekliflerin dış zarfları aynı gün saat 14.00'te açılacak.

İlanda, araçların tamamı için teklif verileceği, kısmi teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi. Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecek.

Kaynak: ANKA
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

En önemli madde rafa kalktı! Bir kez daha masaya oturuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçelileri korkutan an: Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Araçlar tuzla buz oldu: Ölü ve yaralılar var
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı