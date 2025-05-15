Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İdeal Kilo Kampanyası Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kendi vücut kitle indeksi ölçümünü de yaptırdığını belirterek, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kendi vücut kitle indeksi ölçümünü de yaptırdığına işaret eden Memişoğlu, paylaşımına, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." notunu düştü.

Memişoğlu, paylaşımında, Bakanlık yerleşkesi ve çevresinde bürokratlarla birlikte yürüyüş yaptığı görüntülere de yer verdi.

Bu esnada bir büfeden sigara satın alan üç çocuk babasıyla sohbet eden Memişoğlu, "Bir babanın üç kızı olması demek çok büyük şans. Ama sigara içme, çocukların var." uyarısını yaparak, babaya, Sigara Bırakma Polikliniğinden destek alabileceğini hatırlattı.

Bakan Memişoğlu, büfeden de sade soda satın alarak, "Spora ve yürümeye karar verdim, herkes gibi. Kilo sağlığa zararlı." değerlendirmesinde bulundu.