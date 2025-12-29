GÜNDEM / 29 Aralık 2025

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyarette bulunacağı Kahire'de Nasser Hastanesi ve Filistinli hastaları ziyaret edecek, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya gelecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni'ne katılacak, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin turizm uydu hesabı ile bölgesel satın alma gücü paritesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Adana Demirspor-İstanbulspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Adana/14.30) (Fotoğraflı)

***

