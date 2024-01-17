Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı'nı ağırladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Sayın Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlığımızda misafir ettik. Eşbaşkanlar olarak toplantı tutanağını imzaladık, sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldık" dedi.