Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı'nı ağırladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlıkta misafir etti. İki ülke arasında sağlık, enerji, ticaret ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore'yi ağırladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye- Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Burkina Faso 3. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Eşbaşkanı, Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Sayın Karamoko Jean-Marie Traore'yi bakanlığımızda misafir ettik. Eşbaşkanlar olarak toplantı tutanağını imzaladık, sağlıktan enerjiye, ticaretten eğitime kadar tüm alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldık" dedi.