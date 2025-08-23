Safranbolu'da 'Merkezim Her Yerde' Projesi Etkinliği

Safranbolu'da 'Merkezim Her Yerde' Projesi Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Merkezim Her Yerde' Projesi kapsamında Ovacuma köyünde etkinlik yapıldı. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, sokak oyunları, yüz boyama ve açık hava sinema gösterimi ile katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından Ovacuma köyünde gerçekleştirilen programda, çeşitli sokak oyunları oynandı, yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.

Katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Açık hava sinema gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun acı günü: Babasını son yolculuğuna uğurladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? DSİ'den açıklama var

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.