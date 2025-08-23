Safranbolu'da 'Merkezim Her Yerde' Projesi Etkinliği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından Ovacuma köyünde gerçekleştirilen programda, çeşitli sokak oyunları oynandı, yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.

Katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Açık hava sinema gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.