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Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Malzemeler Ele Geçirildi

Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Malzemeler Ele Geçirildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ve diğer elektronik malzemeler ele geçirildi. İki iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 158 cep telefonu, akıllı saatler, taşınabilir şarj aletleri ve kablosuz kulaklıklar bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı elektronik malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 158 gümrük kaçağı cep telefonu, faturasız ?33 akıllı saat, 95 taşınabilir şarj aleti ve 11 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ç. ve N.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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