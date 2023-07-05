Safranbolu Belediyesi Yeni Mahalle'de Asfalt Serimine Başladı

Safranbolu Belediyesi, Barış ve Bostanbükü mahallelerinden sonra Yeni Mahalle'de de asfalt serimine başladı. Belediye Başkanı Elif Köse, asfalt sezonunun hızlı başladığını ve kentte asfaltlanmayan bölge bırakmamayı hedeflediklerini belirtti.

Safranbolu Belediyesi, Barış ve Bostanbükü mahallelerinden sonra Yeni Mahalle'de de asfalt serimine başladı.

Safranbolu'da asfalt sezonu hızlı başladı. 2023 yılında geçen yıldan kalan çalışmaların tamamlanarak ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçileceğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçen yıl 22 bin tonun çok üzerinde asfalt serimi yaptıklarını bu yıl da hedeflerinin kentte asfaltlanmayan bölge bırakmamak olduğunu duyurdu.

Program dahilinde çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, şunları söyledi:

"Asfalt şantiye şefliğimiz belirlenen öncelikli mahalle ve caddelerde çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Barış ve Bostanbükü mahallelerimizdeki yollarındaki çalışmaların tamamlanarak Yeni Mahalle'ye geçildi. Buradaki çalışmanın tamamlanması ile birlikte ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçecekler."

Çiçek, sebze, ahşap ve metal malzeme üretiminde olduğu gibi asfaltlarını da kendilerinin ürettiğine dikkat çeken Köse, şöyle devam etti:

"Asfalt serimi yapan şantiye şefliği personelimiz sezon boyunca sürekli sahada. Yalnızca asfalt değil tabii ki, kaldırım yenileme, taş duvar, bordür gibi çalışmaları da yapmaktalar. Biz belediye olarak vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve dualarla Safranbolu'ya hizmete devam ediyoruz."