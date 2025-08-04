Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Uçuş Rekoru Kırıldı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, dün gerçekleşen trafik sonuçlarına göre 840 uçuş ve 158 bin 678 yolcuyla tüm zamanların günlük uçuş rekorunu kırdığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rekorlara uçtuk; Bir gün doğar, gökyüzünde her zamankinden daha yoğun bir mesaiye başlar. ve o gün Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı tarih yazar. 3 Ağustos 2025 tarihinde 840 uçuş ve 158 bin 678 yolcu ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu rekoru kırdık. Terminalde adımlar hızlandı, pistte tekerlekler birbiri ardına yerden kesildi. Bu büyük başarıya ekip ruhu ve özveriyle görev yapan havalimanı çalışanlarımız ile misafirlerimizin teveccühü sayesinde imza attık. Bu sadece bir sayı değil, emeğin, dakikliğin, emniyetin ve misafirperverliğin buluştuğu bir gurur tablosudur. Gökyüzüne çıkan her uçuş, bu başarı hikayesinin bir satırıdır. Bu rekor Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında hızla yükselen konumumuzu bir kez daha tescilledi. Daha iyisi için çalışmaya daha yükseğe hep birlikte uçmaya devam edeceğiz."