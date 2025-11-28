Saadet Partisi'nden IMEI Kayıt Ücretine Sert Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidar, yurt dışından getirilen bu telefonun IMEI kayıt ücretini 45 bin liradan 57 bin liraya çıkardı. Yani üç emekli bir araya gelse, maaşlarıyla bırakın bu telefonu satın almayı, kaydını bile yaptıramıyor; yanlarına bile almakta zorlanıyor. Biraz asgari ücretli kardeşimi düşünün: 2,5 ay yemeden içmeden bütün maaşını bu harca yatırması gerekiyor." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni IMEI kayıt ücretinin 57 bin 241 TL'ye yükseltilmesini paylaştığı video ile eleştirdi. Arıkan videoda şunları söyledi:

"Sokak röportajında gencimize 'Çıkar telefonunu' diye çıkışan amcaya. İşte çıkarttım. O telefon bu telefon. Bu iktidar, yurt dışından getirilen bu telefonun IMEI kayıt ücretini 45 bin liradan 57 bin liraya çıkardı. Yani üç emekli bir araya gelse, maaşlarıyla bırakın bu telefonu satın almayı, kaydını bile yaptıramıyor; yanlarına bile almakta zorlanıyor. Biraz asgari ücretli kardeşimi düşünün: 2,5 ay yemeden içmeden bütün maaşını bu harca yatırması gerekiyor.

Üniversiteli kardeşimin durumu çok daha üzücü. Bir öğrencinin KYK bursu 3 bin lira. Bu kardeşim, bu telefonu kaydettirmek için hiçbir harcama yapmadan, bir değil, iki değil, tam 19 aylık bursunu bu harca yatırmak zorunda kalıyor. Bunun adı harç değil, haraçtır. Bu telefonu yurt dışından getirmeyelim, ülkemizden alalım' dedik; durum yine değişmiyor. Bu sefer de bir telefon kendine, bir telefon devlete alıyorsun. Bir yönetim kendi evladına, kendi gencine, kendi vatandaşına böyle bir zulüm yapamaz. Derhal bu saçmalıktan vazgeçilmelidir. Ben sizlere söz veriyorum: Saadet iktidarında bu haraca son vereceğiz."