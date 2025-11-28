Haberler

Saadet Partisi'nden IMEI Kayıt Ücretine Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretinin 45 bin liradan 57 bin liraya yükseltilmesini eleştirerek, bu durumun emekliler ve asgari ücretliler için büyük bir yük olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidar, yurt dışından getirilen bu telefonun IMEI kayıt ücretini 45 bin liradan 57 bin liraya çıkardı. Yani üç emekli bir araya gelse, maaşlarıyla bırakın bu telefonu satın almayı, kaydını bile yaptıramıyor; yanlarına bile almakta zorlanıyor. Biraz asgari ücretli kardeşimi düşünün: 2,5 ay yemeden içmeden bütün maaşını bu harca yatırması gerekiyor." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni IMEI kayıt ücretinin 57 bin 241 TL'ye yükseltilmesini paylaştığı video ile eleştirdi. Arıkan videoda şunları söyledi:

"Sokak röportajında gencimize 'Çıkar telefonunu' diye çıkışan amcaya. İşte çıkarttım. O telefon bu telefon. Bu iktidar, yurt dışından getirilen bu telefonun IMEI kayıt ücretini 45 bin liradan 57 bin liraya çıkardı. Yani üç emekli bir araya gelse, maaşlarıyla bırakın bu telefonu satın almayı, kaydını bile yaptıramıyor; yanlarına bile almakta zorlanıyor. Biraz asgari ücretli kardeşimi düşünün: 2,5 ay yemeden içmeden bütün maaşını bu harca yatırması gerekiyor.

Üniversiteli kardeşimin durumu çok daha üzücü. Bir öğrencinin KYK bursu 3 bin lira. Bu kardeşim, bu telefonu kaydettirmek için hiçbir harcama yapmadan, bir değil, iki değil, tam 19 aylık bursunu bu harca yatırmak zorunda kalıyor. Bunun adı harç değil, haraçtır. Bu telefonu yurt dışından getirmeyelim, ülkemizden alalım' dedik; durum yine değişmiyor. Bu sefer de bir telefon kendine, bir telefon devlete alıyorsun. Bir yönetim kendi evladına, kendi gencine, kendi vatandaşına böyle bir zulüm yapamaz. Derhal bu saçmalıktan vazgeçilmelidir. Ben sizlere söz veriyorum: Saadet iktidarında bu haraca son vereceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu

Kurtarmaya gidiyorlardı: Bir anda suya gömüldüler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.