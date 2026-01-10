Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "İktidar, Kendine Yakın Medya Kuruluşlarına 1 Yılda 19 Milyon 712 Bin 677 Saniye Reklam Verdi"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, iktidara yakın medya kuruluşlarına verilen kamu reklamlarına tepki gösterdi. Yılmaz, 2025 yılında kamu şirketlerinden iktidara yakın televizyon kanallarına toplam 19 milyon 712 bin 677 saniye reklam verildiğini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde konuşan Yılmaz, iktidara destek veren medya organlarının "reklam yağmuruna tutulduğunu", hakikati söylemeye çalışan kanalların ise bu paylaşımdan yararlanamadığını ifade etti. Yılmaz, kamu kaynaklarının ehliyet, liyakat ve reytinge göre değil, iktidara olan sadakate göre dağıtıldığını söyledi.

Medya sektörünün derin bir ekonomik adaletsizlik içinde olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ancak kutlama yapmak için değil, bir mesleğin can çekişini, uğradığı haksızlıkları haykırmak için buradayız" dedi. Gerçek gazetecilerin ve yüzlerce medya emekçisinin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren Yılmaz, çok sayıda basın emekçisinin işsiz kaldığını kaydetti.

İktidara yakın televizyon kanallarına verilen reklam süresinin yalnızca saniye bazında açıklandığını vurgulayan Yılmaz, bunun parasal karşılığının milyarlarca liraya ulaştığını ifade etti. Bu durumu "haksızlık, ayrımcılık ve zulüm" olarak nitelendiren Yılmaz, birçok televizyon kanalının ve medya kuruluşunun bu nedenle kapanmak zorunda kaldığını, çok sayıda basın emekçisinin işsiz bırakıldığını söyledi.

"Gazeteciler sustuğunda hakikat susar"

Çalışan gazeteciler gününde Türkiye'nin en büyük sorununun "çalışamayan gazeteciler" olduğuna işaret eden Yılmaz, yüzlerce gazetecinin yalnızca gerçekleri yazdığı için kara listelere alındığını ve sektör dışına itildiğini kaydetti. Yılmaz, kamu imkanlarının iktidara değil millete ait olduğunu vurgulayarak, bu imkanların medyayı terbiye etme aracı olarak kullanılamayacağını söyledi. "Gazeteciler sustuğunda hakikat susar" diyen Yılmaz, baskıya boyun eğmeyen ve kalemini hakikat için kullanan tüm basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.