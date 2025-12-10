Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Eleştirisi: "Sadece Bankalar ve Kankalar Karlı Çıkacak"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, hükümetin 2026 yılı bütçesini, "damacana" ile protesto etti. Yılmaz, "Bu bütçe damacana bütçesidir. Bu bütçeden sadece bankalar ve kankalar karlı çıkacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısına, üzerinde "kutsal damacana-ÖTV-MTV-damga-harç" gibi vergilerin yazılı olduğu damacana ve "pet şişe" ile gelen Yılmaz, "2026 yılı bütçesine 'hayırlı olsun' demeyi çok isterdik. Ama en büyük payın faize ve faiz lobilerine ayrıldığı bir bütçeden ne millete ne devlete ne de memlekete hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

2026 bütçesinde faize ayrılan payın 2.7 trilyon lira olduğunu, tarıma ayrılan payın ise 888 milyar lirara kaldığını belirten Yılmaz, "Bir avuç faiz lobisine ödenecek para, milyonlarca çiftçiye ayrılan paydan üç kat daha fazla. Bu bütçe sadece iki kesimi memnun eder. Biri bankalar, diğeri kankalar. Göreceksiniz, 2026'da yine en büyük karı bankalar yapacak. Göreceksiniz; 2026'da yine bu işten en karlı ballı ihaleci kankalar çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Damacana ile alıyor, emekliye asgari ücretliye verirken pet şişeyi bile çok görüyor"

Bu nedenle bütçeye "Kutsal Damacana" adını verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu iktidar vatandaştan alırken damacana ile alıyor, emekliye asgari ücretliye verirken pet şişeyi bile çok görüyor" diye konuştu. Yılmaz, vatandaşın ödediği vergileri sıralayarak, "KDV diye alıyor, ÖTV diye alıyor, MTV diye alıyor, ÖİV diye alıyor, BSM, GSS, GSM diye alıyor. Harç diyor alıyor, ceza diyor alıyor, stopaj diyor alıyor. Alıyor da alıyor" dedi. Mustafa Yılmaz, asgari ücretli ve emekliye verilen zamların ise "pet şişe gibi" kaldığını söyledi.

"Bu ülkenin üzerinde tek bir yük vardır, o da bu iktidarın bizzat kendisidir"

"Zamları vergileri otomatiğe bağlayan iktidar, asgari ücretliye emekliye vermeye gelince bin dereden su getiriyor. Bu ülkenin üzerinde tek bir yük vardır, o da bu iktidarın bizzat kendisidir" diyen Yılmaz, Saadet Partisi'nin yapılacak ilk seçimde ülkeyi "bu yükten kurtaracağını" belirtti. Saadet Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 2027 bütçesini, "JP Morgan'ın vereceği puanı değil, çiftçi Osman'ın yapacağı duayı önemseyen, FED'in değil, asgari ücretli Mehmet'in memnun kalacağı bir anlayışla" hazırlayacaklarını söyledi.