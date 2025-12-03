Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan:  "30 Bin TL Seyyanen Zammı Bütün Çalışan ve Emeklileri Kapsayacak Şekilde Genişletin"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bazı kamu yöneticilerine yapılacak 30 bin TL seyyanen zammı eleştirerek, bu zammın tüm memurlara ve emeklilere uygulanması gerektiğini ifade etti. Arıkan, ayrım yapılmadan, çalışanların ve emeklilerin haklarının gözetilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bazı kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören teklifi eleştirerek, zammın tüm memur ve emeklilere uygulanmasını istedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidar makyajlı rakamlarda usta, adaletsiz bölüşümde uzman! Bir kısım kamu yöneticilerinin ve kariyer uzmanlarının maaşına 30 bin TL seyyanen zam yapan iktidar; kendi eliyle mağduriyet yaşatmaktadır. 30 bin TL seyyanen zam sadece uzmanların değil; tüm memurların ve emeklimizin hakkıdır. Devletimiz ve milletimiz için gece gündüz çalışan memurlarımız arasında ayrım yapılamaz.

Bir kısım uzman memurlara 30 bin TL zam yapıp; geri kalan memurlarımızı ve emeklimizi TÜİK'in insafsız rakamlarına terk etmek en basit tanımıyla insafızlıktır. Kariyer Uzmanlarının işinin zor olduğunu söyleyenlere sormak istiyoruz; akademisyenin, doktorun, polisin, öğretmenin ve zor görevlerde çalışan milyonlarca memurun işi kolay mı? Bu yanlıştan vazgeçin ve seyyanen zammı bütün çalışan ve emeklileri kapsayacak şekilde genişletin!"

Kaynak: ANKA / Güncel
