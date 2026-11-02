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Rüzgar YEKA RES-2026 yarışmaları 29 şirketten 73 teklifle tamamlandı

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Rüzgar YEKA RES-2026 yarışmaları 29 şirketten 73 teklifle tamamlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 7 proje için düzenlediği toplam 1500 megavatlık YEKA RES-2026 rüzgar yarışmaları tamamlandı. Yarışmalara 29 şirketten toplam 73 teklif alındı; en iyi teklifi veren şirketler projeleri kazandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 7 proje için düzenlenen toplam 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışma tamamlandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA modelinde Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) için yürütülen başvuru sürecinin tamamlandı. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda YEKA RES-2026 yarışmaları yapıldı. Bakanlık konferans salonunda gerçekleşen yarışma; R26-Sivas RES, R26-Balıkesir-1 RES, R26-Balıkesir-2 RES, R26-Balıkesir-3 RES, R26-Balıkesir-4 RES, R6-Manisa RES ve R26 Kütahya RES projeleri için gerçekleştirildi. Yarışmalarda toplam 1500 megavat kapasiteli 7 yarışma için 29 şirketten toplam 73 teklif alındı. En iyi teklifi veren şirketler projeyi kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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